Interpret: Wiener Philharmoniker, Renée Fleming, Christoph Eschenbach

Label: Sony Classical

EAN: 889854259327

Am 25. Mai 2004 haben die Wiener Philharmoniker anlässlich der Erweiterung der Europäischen Union ihr erstes Konzert unter freiem Himmel in Schönbrunn gespielt. 2008 wurde dem Konzert dann der Name Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker gegeben. Dirigenten wie Zubin Mehta, Valéry Gergiev, Gustavo Dudamel oder Franz Welser-Möst standen in den vergangenen Jahren am Dirigentenpult. Im heurigen Jahr war es, bereits zum 2. Mal, Christoph Eschenbach.

Langsam wird eine Tradition aus dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn und Jahr für Jahr finden sich mehr Interessierte im Schlosspark ein, um dieses Gratiskonzert für die Stadt und seine Besucher zu genießen. Hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Programmpunkte gegeben, die für ein solches Event, der Ausdruck sei mir an dieser Stelle gestattet, nicht 100%ig geeignet waren, so haben die Wiener Philharmoniker im Jahr 2017 programmatisch voll ins Schwarze getroffen. Märchenhaftes mit Hitcharakter stand da am 25. Mai des heurigen Jahres auf dem Programm, mit Dvorák, Tschaikowsky, Rachmaninoff, Humperdinck, Smetana und Strawinsky. Sogar Zauberhaftes von John Williams wurde da geboten. So muss ein Freiluftkonzert für ein breites Publikum sein.

Was die Auswahl an Solisten betrifft, wurde beim Sommernachtskonzert auch bisher nicht gespart. Rudolf Buchbinder, Lang Lang, die Labèque Schwestern oder Benjamin Schmid wurden bereits aufgeboten. Vokales stand heuer im Mittelpunkt, mit der Amerikanischen Starsopranistin Renée Fleming. Sie konnte dabei ihren vollen Stimmschmelz in das romantische Opernrepertoire von Antonin Dvorák und die Lieder von Sergej Rachmaninoff einbringen. Auch das Orchester ist mit einer Spielfreude und lupenreinen Intonation mit dabei, wie sie in den vergangenen Jahren nicht immer zu erleben waren. Das warme und schöne Wetter mag dazu das Seine beigetragen haben, denn wie hat mir ein philharmonischer Trompeter einmal versichert, „wenns kalt ist, kannst du nur verlieren“. So lassen sich frühsommerliche Abende im royalen Ambiente aushalten! (mg)