Am 31. Mai bitten die Wiener Philharmoniker zum Sommernachtskonzert in Schönbrunn. Es ist ein Geschenk des Orchesters „an alle, die Musik lieben.“ Wir halten schon jetzt die Daumen, dass auch der Wettergott die Klassische Musik liebt und Valery Gergiev und Anna Netrebko mit einem lauen Wiener Maiabend unterstützt. Ursula Magnes begrüßt vorab das neue Führungsduo der Wiener Philharmoniker, Vorstand Daniel Froschauer und Geschäftsführer Michael Bladerer. Es geht dabei auch um das „Kathedralenprojekt“ mit Musik von Anton Bruckner, John Williams am Dirigentenpult, die Salzburger Festspiel-Aktivitäten und künstlerische sowie unternehmerische Visionen des für viele Menschen „besten Orchesters der Welt“.

(c) Wiener Philharmoniker