Sonatine Überraschungen.

Orgelprofessor Peter Planyavsky präsentiert die große, weite Welt der Sonate. Die Bandbreite dessen, was einem unter dieser Bezeichnung begegnet, ist enorm. Ausladende Gebilde aus der Romantik. So zum Beispiel von Josef Labor, Wiener Hoforganist und Kollege von Anton Bruckner. Oder Sonaten, in denen die Sonaten-Form gar nicht vorkommt. So zu hören in der 2. Orgelsonate von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Aber auch einzelne kurze Sätze wie die bekannten von Domenico Scarlatti sowie die weniger bekannten: von einem gewissen Francesco Azzopardi (1748-1809), maltesischer Komponist, Organist, Musikpädagoge und Musiktheoretiker. Da wird es Überraschungen geben!

Inhalt teilen