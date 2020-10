Home Rubato Sonaten über Sonaten.

Das Beethoven-Jahr 2020 zieht ins Land und beinahe täglich erscheinen nach wie vor neue CDs mit Aufnahmen seiner Musik. Doch selten sind es die großen Tanker, die in ihrer Geamtheit auftreten, wie die neun Symphonien, sämtliche Streichquartette oder Violinsonaten oder sämtliche Klaviersonaten auf einmal. Einige Pianisten haben sich diesem Vorhaben allerdings doch verschrieben, teilweise nicht zum ersten Mal (!), und so präsentiert Michael Gmasz einen Vergleich dreier aktueller Gesamtaufnahmen des Beethoven’schen Klaviersonaten Gesamtwerkes. Der Altmeister Daniel Barenboim spielt sich durch seinen bereits FÜNFTEN Sonatenzyklus, Fazil Say und Igor Levit präsentieren jeweils ihre erste Auseinandersetzung. Ein Vergleichsversuch ohne Wertung, denn „de gustibus non est disputandum“.