20 Jahre 20 Jahre – 20 mal Sonne.

Am 20. Juli bietet das Musikprogramm sehr viel Sonne: eine Sonate bei Sonnenaufgang, Sole e amore, die Frage „When Shall the Sun Shine?“, „So wahr die Sonne scheinet“, Al sol de la tierra y el cielo, Sonnengesang, Hymne au soleil, Sonnenschein, Sonnenuntergang, Sunrise, Sonnenblumen und -flammen, …