Sonntag: Ruhetag

Das große Geschenk der jüdischen Kultur an die Menschheit ist der arbeitsfreie Siebte Tag. Doch der Ruhetag ist in Gefahr, denn die Wirtschaft will nicht ruhen.

Über die Bedeutung von Schabbat und Sonntag.

Mittwoch, 16. Oktober 2019. 17.30-17.55 Uhr.

Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!“ von Stefanie Jeller.

