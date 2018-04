Home Rubato Sophie Pacini.

Die deutsch-italienische Pianistin Sophie Pacini nennt ihr neues Album In Between. Sie widmet sich darauf der Musik von Fanny und Felix Mendelssohn, sowie von Clara und Robert Schumann. Verwandschaften und Wahlverwandtschaften. Marion Eigl hat mit der Musikerin über das Konzept der CD, den Klassikmarkt an sich, Wunschprojekte und störende Kirchenglocken gesprochen.

(c) Susanne Krauss