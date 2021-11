SOS-Kinderdorf Patenschaft.

Für Kinder in Not schafft SOS-Kinderdorf ein liebevolles Zuhause in Würde und Wärme und unterstützen ihre Familien in schwierigen Lebenslagen. In 137 Ländern dieser Welt hilft die Organisation nachhaltig und zielgerichtet. Die Unterstützung ist jedoch auf Spenden und Patenschaften angewiesen. Infos auf www.sos-kinderdorf.at.

Mit einer Patenschaft helfen Sie monatlich Kindern in Not – in Österreich oder in einem Land Ihrer Wahl.



Erwin Roßmann, Leiter von SOS-Kinderdorf Wien, erklärt die Unterschiede der Patenschaften:



Seit 70 Jahren bieten wir bei SOS-Kinderdorf verlassenen oder vernachlässigten Kindern Schutz, Geborgenheit, Bildung und damit eine eigenständige Zukunft: In 9 Bundesländern, 137 Ländern und Territorien, 572 SOS-Kinderdörfern und mit 2.748 weiteren Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten und Sozialzentren. Kinderdorfmutter Sophie Vater erzählt:

Wohngruppen bieten eine kurz- oder langfristige Betreuung in Wohngruppen für Kinder und Jugendliche an. Ein Team von ausgebildeten SozialpädagogInnen gibt den jungen Menschen ein liebevolles Zuhause und begleitet sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Sozialpädagoge Norbert Pauser berichtet über seinen Alltag:

Das SOS-Kinderdorf Wien ist das erste urbane SOS-Kinderdorf in Österreich. Kinder und Jugendliche leben in SOS-Kinderdorf-Familien und Wohngruppen inmitten von Wohnhausanlagen integriert in die Nachbarschaft und ihr ursprüngliches Lebensumfeld. Zusätzlich gibt es ambulante und mobile Angebote wie das Ambulatorium für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Erwin Roßmann, Leiter von SOS-Kinderdorf Wien blickt in die Vergangenheit und Zukunft:



Mit dem Bau des ersten SOS-Kinderdorfs 1949 in Imst in Tirol legte Hermann Gmeiner (1919-1986) gemeinsam mit einer Gruppe engagierter Frauen und Männer den Grundstein für eine weltumspannende humanitäre Idee. Als bestimmende Elemente für ein SOS-Kinderdorf entwickelten sie die „vier SOS-Kinderdorf-Prinzipien“: Mutter, Geschwister, Haus, Dorf.

Darüber spricht Erwin Roßmann, Leiter von SOS-Kinderdorf Wien:

Weitere ANGEBOTE von SOS-Kinderdorf:

SOS-Ballon ist der erste Sozialmarkt für Spiel- und Kinderwaren von SOS-Kinderdorf. Sarah Tanzer leitet das Geschäft in der Schönbrunner Str. 75, 1050 Wien. Ein Lokalaugenschein:



Bei Babäm bekommen Kleiderspenden, welche die SOS-Kinderdörfer erreichen, aber dort nicht sofort gebraucht werden, eine zweite Chance – im Online-Shop oder stationär. Wir haben COO Jürgen Gschwind besucht im Shop in der Lindengasse 7, 1070 Wien. (Derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen geschlossen, online erreichbar):

Die Notrufnummer Rat auf Draht bietet bereits seit 1987 eine wichtige Anlaufstelle bei Problemen, Fragen und in Krisensituationen für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen. Die operative Durchführung des Notruf Rat auf Draht übernimmt seit 2014 SOS-Kinderdorf. Leiterin Birgit Satke über das Angebot:

Die Elternseite von Rat auf Draht – Auf www.elternseite.at finden Eltern und alle, die mit Kindern zu tun haben, Österreichs erste Video-Beratung online. Es wird individuell beraten über die Kanäle Video, Audio, und Live-Textchat. Corinna Harles, psychologische Leiterin, spricht über Herausforderungen der Eltern:

