Die Semana Santa mit ihren aufwändigen Prozessionen ist vorbei- in Andalusien und ganz Spanien werden die Schaubühnen abgebaut, die Marien- und Jesusstatuen verstaut und die Bußhemden gewaschen. In der Karwoche und zu Ostern kommen viele katholische Spanier zusammen, um in musikalisch sowie darstellerisch gestalteten Umzügen Traditionen aufleben zu lassen. Doch auch das Jahr über stehen Traditionen in Südspanien im Mittelpunkt. Die Flamenco-Kultur findet in Tanz und Gesang nach wie vor großen Anklang, auch modisch ist ihr Einfluß nicht zu übersehen. Kein Wunder, dass sich viele Komponisten vom spanischen Flair inspirieren ließen, und die großen Spanischen Komponisten ihren fixen Platz auf den Spielplänen der internationalen Konzerthäuser haben.