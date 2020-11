Home Rubato Spannende Projekte – mit Liebe gemacht.

Im Jänner dieses Jahres hat die russische Geigerin Viktoria Mullova mit ihrem Sohn Misha Mullov-Abbado an der University of Surrey, Guildford, eine CD aufgenommen. Unter dem Titel Music We Love entfaltet sich ein bunter Reigen guter Musik, von Bach bis hin zu Eigenkompositionen des jungen Jazz-Kontrabassisten. Trotz Lockdown oder gerade deswegen präsentiert das MuTh das Programm Flaschenpost an Gott am geplanten Konzertabend per Streaming. Regisseur Reinhard C. Seifert erläutert die Idee zum Stück. Franz Welser-Möst hat sich sehr pointiert zum aktuellen Präsidentschaftswahlkampf in den USA geäußert. Hören Sie seine letzte Aufnahme mit dem Cleveland Orchestra im März 2020 in der Severance Hall. Am Programm Schuberts Große C-Dur-Symphonie und Ernst Kreneks Werk Static and Ecstatic. Das junge deutsche Ensemble Reflektor spinnt ansprechende Programmideen. Die zweite CD des Ensembles nennt sich Liebeslied. Dabei werden keine Genregrenzen akzeptiert: Johannes Brahms trifft auf Whitney Houston, Nena, Ludwig van Beethoven und Roberta Flack. Unsterblich Geliebte…