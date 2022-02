Home Rubato Spass mit Theorie!

„Grau ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum“ schrieb schon Goethe. Das klingt einleuchtend! Aber erinnern wir uns: im Stück sagt das Mephisto- und dem Faust geht’s danach nicht unbedingt besser.

Im echten Leben kann die richtige Theorie die Basis für lustige Ausflüge sein, gerade in der Musik- wie mein heutiger Gast Violaine de Larminat erläutert. Sie unterrichtet Gehörbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, und öffnet angehenden DirigentInnen, aber auch TonmeisterInnen und KomponistInnen die Ohren.

Hören Sie, was Komponisten aus einer Sarabande so alles gemacht haben, wie die Bordun Quinte inspiriert, und wie man spielerisch Neues lernen kann.