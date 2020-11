Home Rubato Speis und Trank.

In den Briefen von W. A. Mozart finden sich diverse kulinarische Notizen: Ein kostbares Stück Hausen, ein halbes Kapaunel, Kaffee zur Stärkung, ein gutes Gefrornes, eine kleine Magen-Arie, Milch mit Limonien. Max Reger bestellte nach einem Konzert gerne mal zwei Stunden lang Schweinsbraten. Und Einigkeiten herrschte zwischen Anton Bruckner und Johannes Brahms zumindest in Sachen Leibspeise: Knödel und Geselchtes. Marion Eigl serviert in dieser Stunde Schmackhaftes, kredenzt Trinklieder und einen ganz besonderen Buchtipp: Die Geschichte beginnt mit einem Huhn. Rezepte für die es sich zu leben lohnt von Ella Risbridger.

(c) Callwey