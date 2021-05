Mit 28 Jahren durfte Konstantin Spiegelfeld die Berufung zum priesterlichen Dienst erleben. Damals war er als Dipl.Ing. in der Papierindustrie tätig. Ein Priester hat ihm durch seine Fragen, seine Begleitung, seine Gastfreundschaft und sein Gebet geholfen, den richtigen Weg zu finden, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und ins Wiener Priesterseminar einzutreten.

Im Juni 1991 wurde er im Wiener Stephansdom zum Priester geweiht. Er war Kaplan in der Pfarre Neusimmering, dann Schulseelsorger in Gymnasium Sachsenbrunn, zudem Universitätsseelorger KHG Wien und Rektor des Afro Asiatischen Instituts. Seit 2006 ist er Pfarrer in St. Johann Nepomuk, Wien Leopoldstadt.

Pfarrer Konstantin Spiegelfeld

Pfarre St. Johann Nepomuk

Nepomukgasse 1

1020 Wien

Montag, 31.05.2021

„Der Weinberg“ (Mk 12, 1-12)



Dienstag, 01.06.2021

„Erfüllte Gesetze“ (MT 5, 13-19)



Mittwoch, 02.06.2021

„Gott der Lebenden“ (Mk 12, 18-27)



Freitag, 04.06.2021

„Sohn Davids“ (Mk 12, 35-37)



Samstag, 05.06.2021

„Euch habe ich Freunde genannt“ (Joh 15, 14-16a, 18-20)