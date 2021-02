In der aktuellen Ausgabe seiner Sendereihe folgt Emmanuel Tjeknavorian alias Klassik-Tjek seiner Spiellust, die er nach vielen Jahren strenger Konzert- und Repertoirepläne aufgrund der aktuellen Situatiuon für auftretende Künstler einmal so richtig genießen kann. Einfach spielen! Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn was dem Bäcker sein Brot, ist des Musikers Konzert… Freuen Sie sich auf eine fein Tjeki-Playliste.

