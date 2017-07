Home Marienkron Spiritualtät Marienkron

Marienkron, das bekannte Kurhaus im Burgenland, hat seit kurzem eine Zweigstelle in Wien. „Betreutes Abnehmen“ ist das zentrale Angebot von „Marienkron in Wien“. Das hat aber auch viel mit der Spiritualität der Zisterzienserinnen zu tun, die in Marienkron für das seelische Wohl der Gäste sorgen.



