Gesunde und ausgewogene Ernährung in der Mittagspause mit Suppen, Eintöpfen und Salaten – das bietet das kleine Take-Away Lokal „SpoonFood City“ in der Schottengasse 3A im ersten Wiener Gemeindebezirk. Die Speisekarte wechselt täglich und es gibt eine Auswahl an gluten- und laktosefreien, sowie fleischhaltigen, vegetarischen und veganen Gerichten.

Die beiden Geschäftsführer Bianca-Rafaéla Baswald und Michael Baswald legen großen Wert auf die Qualität und Frische der verwendeten Lebensmittel und Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben: so ist das Verpackungsmaterial für das Mitnehmen der Speisen biologisch abbaubar und es gibt auch ein Pfandsystem mit Einmachgläsern, welches sehr gut angenommen wird.

Tipp:

Dasselbe Konzept, aber mehr Platz zum Sitzen bieten die beiden weiteren Filialen im 2. Bezirk und 3. Bezirk, das „SpoonFood Austria Campus“ in der Walcherstraße 1A und das „SpoonFood Post Rochus“ am Rochusplatz 1.