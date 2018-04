Beim Thema Sprechen sind wir bei Steffi Hofer goldrichtig. Sie ist Stimm- und Sprechcoach. Seit über zehn Jahren unter anderem an der MUK. Sie bereitet die Studierenden der Schauspiel- und Musicalklassen (nicht nur) auf das spätere Berufsleben vor, hilft ihnen ökonomisch zu sprechen, das größt mögliche Stimmvolumen zu finden. Etwa Eva Maria Schindele. Sie studiert Schauspiel an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und widmet sich in ihrer Bachelor-Arbeit dem Thema Sprechangst.

(c) Peter Eichler, Hannah Schwaiger