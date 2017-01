200 Jahre Kunstuniversität Graz – 16 Ideen für die Zukunft.

Eine Sendereihe zur Entgrenzung klassischer Musik

Regine Porsch hat an der Kunstuniversität Graz eine Professur für Sprachgestaltung inne. Sie ist auch Vorständin des Institut 9, Schauspiel. Ihr Mission Statement lautet: „Sprechen auf der Bühne ist ein gesamtkörperlicher Prozess, der bei Schauspielerinnen und Schauspielern immer an die konkrete Situation der Rolle gebunden ist.“ Worin sieht sie den Erfolg ihrer Arbeit, welche Gründerideen 2016 in Bezug auf das Gründungsjahr 1816 verfolgt ihr Institut und was wünscht sich Regine Porsch für die Zukunft ihrer Studierenden. Diese und weitere Fragen stellt Ursula Magnes.

Fotocredit: kug