Interpreten: Lena Belkina, Natalia Sidorenko

Label: Solo Musica

EAN: 4260123643812

Russische Lieder und Romanzen unter dem Titel Spring Nights, also Frühlingsnächte, hat die Mezzo-Sopranistin Lena Belkina gemeinsam mit der Pianistin Natalia Sidorenko aufgenommen. Ein gut einstündiges Eintauchen in die Tiefen der russischen Seele, wie Michael Gmasz empfindet.

„Ich glaube, das wichtigste, das wesentlichste geistige Bedürfnis des russischen Volkes ist das Bedürfnis, immer und unaufhörlich, überall und in allem zu leiden. Mit diesem Lechzen nach Leid scheint es von jeher infiziert zu sein. Der Strom der Leiden fließt durch seine ganze Geschichte; er kommt nicht nur von äußeren Schicksalsschlägen, sondern entspringt der Tiefe des Volksherzens. Das russische Volk findet in seinem Leiden gleichsam Genuss.“ Schreibt kein Geringerer als Fjodor Dostojewsky in seinem „Tagebuch eines Schriftstellers“ über die Charaktereigenschaft seiner Landsleute. Diese romantische Schwermut prägt auch das Repertoire auf dem neuen Album von Lena Belkina und Natalia Sidorenko, auch wenn die Lieder und Romanzen von Tschaikowsky und Rachmaninow hier ein wenig anders klingen, als sonst.

Lena Belkina ist gerade hier in Wien keine Unbekannte, war sie doch von 2012 bis 2014 Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper und hat erst 2019 mit Tschaikowskys Johanna von Orleans einen durchschlagenden Erfolg am Theater an der Wien gefeiert. Ihr hell gefärbter Mezzo bringt auf der aktuellen CD die jeweils zehn Werke von Tschaikowsky und Rachmaninow zum Leuchten und ihre stringente und eher leichtfüßige Art der Interpretation, ohne falsches Pathos, nimmt den Liedern und Romanzen einiges von ihrer Schwere und Bedrückung. Nicht unerwähnt lassen, möchte ich an dieser Stelle den hervorragenden Beihefttext von Vadim Zhuravlev, einem wahren Kenner des russischen Vokalrepertoires. Er trägt hier, auch wenn man wie ich des Russischen nicht mächtig ist, sehr viel zum Verständnis bei und ermöglicht so noch einen viel intensiveren Höreindruck. (mg)