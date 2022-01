Zweite Woche der Weihnachtszeit, 3 . bis 8. Jänner 2022



Das Weihnachtsfest liegt zwar hinter uns, aber die kirchliche Weihnachtszeit dauert bis „Taufe des Herrn“, derer wir am Sonntag nach dem Dreikönigsfest gedenken. Wir warten also auf die Sterndeuter, die an der Krippe noch fehlen. Wer wäre besser geeignet, um die Evangelien in diesen Tagen rund um das Fest „Erscheinung des Herrn“, wie es in liturgischer Sprache heißt, mit uns zu betrachten, als eine Mitarbeiterin der Dreikönigsaktion.

Sr. Anneliese Herzig hat in Wien und Freiburg Theologie studiert und war lange Jahre in der Leitung ihrer Ordensgemeinschaft (Missionsschwestern vom heiligen Erlöser) tätig. Sie ist interkulturelle Trainerin, Autorin und seit 2014 Theologische Referentin der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Österreichs.

Die Sternsingerkinder sammeln in diesem Jahr Spenden für indigene Völker in Braslilien. Mehr Informationen dazu finden Sie auf www.dka.at oder, wenn die „heiligen drei Könige“ auch an Ihrer Türe läuten.

Montag, 3. Jänner 2022

Gesehen habe ich und bin Zeuge geworden.

(Johannesevangelium 1,29-34)

Dienstag, 4. Jänner 2022

Wo bleibst du? Wo bist du zuhause? Was ist dein Halt im Leben?

(Johannesevangelium 1,35-42)

Mittwoch, 5. Jänner 2022

Mit Nathanael aus der Komfortzone.

(Johannesevangelium 1,43-51)

Freitag, 7. Jänner 2022

Licht und Hoffnung in der Peripherie.

(Matthäusevangelium 4,12-17.23-25)

Samstag, 8. Jänner 2022

Sieh nach, was du hast und was du geben oder tun kannst.

(Markusevangelium 6,34-44)

