Sr. Jordana Schmidt OP

Sie hat einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Denn die 1969 in Deutschland geborene Schwester Jordana Schmidt ist nicht nur Ordensfrau, sondern auch Kinderdorfmutter. 1990 trat die ausgebildete Kinderkrankenschwester in ein dänisches Zisterzienserinnenkloster ein. 1994 wechselte sie zu den Dominikanerinnen von Bethanien. Ab 1997 absolvierte Sr. Jordana Schmidt ein Studium der Diplomheilpädagogik und ließ sich zur System- und Familientherapeutin ausbilden. Schwester Jordana ist seit 2012 Kinderdorfmutter im Bethanien Kinder- und Jugenddorf Schwalmtal-Waldniel, in dem rund 160 Kinder und Jugendliche in allen Altersgruppen betreut werden. Eine Sendung von Stefan Hauser.