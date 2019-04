Home Hörerreisen St. Galler Festspiele

radio klassik Hörerreise zu den St. Galler Festspielen von 9. bis 13. Juli

Bereits zum 14. Mal verwandelt sich der Klosterhof des Stiftsbezirks von St. Gallen Ende Juni bis Mitte Juli im Rahmen der „St. Galler Festspiele“ in eine spektakuläre Opernbühne. Überdimensionale Bühnenbilder, künstlerische Meisterleistungen – und nicht zuletzt die einzigartige Kulisse der barocken Kathedrale mit ihrer dominanten Doppelturm-Fassade machen diese bei uns noch nicht so bekannten Festspiele zu einem einzigartigen Erlebnis für Opern – und Kulturliebhaber. Der geschichtsträchtige Platz, Teil des UNESCO Weltkulturerbes Stiftsbezirk, ist wie geschaffen für Giuseppe Verdis „Il trovatore“. Das düstere Nachtstück mit vielen Außenszenen wird im Klosterhof sicher besonders stimmungsvoll zur Geltung kommen. Vorab erwartet uns eine exklusive Werkeinführung und ein Blick hinter die Bühne. Der großartige Klangraum der Kathedrale St. Gallen wird am zweiten Abend zum Konzertsaal für Anton Bruckners 7. Sinfonie, mit der ihm der langersehnte Durchbruch in Europa und den USA gelang.

Neben der Kulturmetropole St. Gallen, die ihre Besucher mit ihrer malerischen Altstadt und einem reichen historischen Erbe bezaubert, stehen auch Ausflüge in die Umgebung, ins typisch schweizerische Appenzell und zum eindrucksvollen Rheinfall, an den Bodensee und nach Schaffhausen und Stein am Rhein am Programm! Kommen Sie mit uns zu unserer Premierenfahrt….

Reiseprogramm:

1.Tag: Anreise

Wien – St. Pölten – Linz – Salzburg – St. Gallen

Unterbringung im Hotel, Abendessen

Hinweis:

Zustiegsmöglichkeiten bei St. Pölten, Linz und Salzburg (Autobahnraststationen) auf Anfrage.

2.Tag: St. Gallen

Stadtrundgang mit berühmter barocker Stiftskirche und Gelegenheit zum Besuch der barocken Stiftsbibliothek, Altstadt mit vielen Gebäuden mit dekorativen Erkerfenstern, die den wirtschaftlichen Reichtum der Stadt zeigen, die schon in der Reformationszeit mit dem Aufschwung der Ostschweizer Textilindustrie begann, was man auch im sehr sehenswertes Textilmuseum nachvollziehen kann.

Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

20:30 „Il trovatore“ von G. Verdi im Klosterhof – vorab Werkeinführung und Backstageführung

3.Tag: Ausflug ins Appenzeller Land

Fahrt in die wunderbare Landschaft der Ostschweiz ins „Appenzellerland“ in den malerischen Ort Appenzell – Besuch einer Käserei – Rückkehr nach St. Gallen am Nachmittag

20:00 Festkonzert in der Kathedrale – „Bruckner 7 – Musik für Kathedralen“ von A. Bruckner

4.Tag: Ausflug „Schweizer Bodenseeufer“

St. Gallen Winterthur – Rheinfall (Gelegenheit zu einer Schifffahrt) – Schaffhausen (Stadtrundgang – Altstadt mit Fronwagplatz, alte Bürgerhäuser mit Erkern, Kirche St. Johann, Münster mit Kreuzgang und Junkernfriedhof, Stadtfeste Munot) – Busfahrt oder Gelegenheit zur Schifffahrt auf dem sehr idyllischen engen Rhein aufwärts nach Stein am Rhein (Spaziergang durch den guterhaltenen Altstadtkern mit Rathaus, Brunnen, Kloster St. Georgen, Bürgerhäuser mit Fresken) – Weiterfahrt auf der Bodenseeuferstraße – Rohrschach – St. Gallen

6.Tag: Rückreise

St. Gallen – bei Schönwetter Rückfahrt über die Silvretta Hochalpenstraße – Wien

Leistungen:

Busfahrt lt. Programm

Unterbringung im 4-Sterne Hotel Radisson Blu

4 Nächtigung mit Frühstücksbuffet

1 Abendessen am Ankunftstag

Reiseleitung

Elite Leistungspaket

Preise:

Arrangement im Doppelzimmer € 850,00

Einzelzimmerzuschlag € 240,00

„Il trovatore“ Kat. 1 € 115,00

„Il trovatore“ Kat. 3 € 75,00

Bruckner Konzert Kat. 2 € 69,00

Bruckner Konzert Kat. 5 € 43,00

Weitere Informationen und Buchung:

Elite Tours 01-513 22 25

