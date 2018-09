In der 77. Ausgabe seiner Sendereihe beschäftigt sich Staatsoperndirektor Dominique Meyer mit der Geschichte seines Hauses an der Wiener Ringstraße. Eröffnet am 25. Mai 1869 mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Don Giovanni“, damals gegeben als „Don Juan“. Als die Wiener Staatsoper nach den fatalen Jahren des Zweiten Weltkrieges und nach Erhalt Österreichs des Staatsvertrages am 5. November 1955 wieder eröffnet wurde, war Dominique Meyer 4 Monate alt. Direktoren gingen und Direktoren kamen. Das Publikum ist ein treues. Den geschichtlichen Reigen des Hauses würzt der Staatsoperndirektor wie gewohnt mit besonderen Aufnahmen. Unter den klingenden Namen sind Karl Böhm, Christian Thielemann, Clemens Krauss, Herbert von Karajan und Franz Welser-Möst.

(c) Hofoper Wien, 25. Mai 1869, Theaterzettel zur Eröffnungsvorstellung