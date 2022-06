Staatsoperndirektor Roščić bleibt bis 2030.

Roščić, seit 2020 amtierender Direktor der Wiener Staatsoper, verbleibt zumindest bis 2030 an der Spitze des Hauses am Ring. Der Vertrag des Opernchefs, der momentan 2025 ausgelaufen wäre, werde bis 2030 verlängert, gab Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag bekannt. Sie folgte damit der Empfehlung der Auswahlkommission nach Ende der Neuausschreibung, bei der sich insgesamt elf Personen beworben hatten.

„Mit herausragenden musikalischen Leistungen und ersten Schritten hin zu einer Verjüngung der Regiehandschrift stärkt Roščić die Position des Hauses als international führende Opernbühne“, begründete Mayer ihre Entscheidung. Nicht zuletzt Roščićs Bemühen, auch in der Coronazeit Premieren für die Kameras und das Internet auf die Beine zu stellen, würdigte Mayer: „Es ist ihm gelungen, die Wiener Staatsoper in einer Zeit – geprägt von Einschränkungen und Unsicherheiten – weit über die Landesgrenzen sichtbar und hörbar zu halten.“

„Die Herausforderung, die Staatsoper bis 2030 zu leiten, nehme ich an, weil ich eine klare Idee davon habe, wohin sie in dieser außergewöhnlichen Zeit steuern muss“, zeigte sich Roščić in derselben Aussendung selbstbewusst: „Diese Oper zu leiten ist kein ‚Job‘, den man möglichst lange macht. Sondern es hat immer um die Frage zu gehen, ob man der Institution das zu geben vermag, was sie in einem bestimmten Moment braucht. Ich hoffe, dass meine Antwort darauf vor dieser großen Verantwortung bestehen kann.“