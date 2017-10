Home Angerichtet Stadtboden

Wie in einer Brauerei – und doch ganz urban. So kommt das „Stadtboden“ in der Krugerstraße, fast in Sichtweite zur Staatsoper, ganz unaufgeregt daher. Doch hinter der freundlichen Fassade findet der durstige Gast ein Bierlokal, das klassische Wiener Wirtshaustradition ins 21. Jahrhundert geholt hat. Philipp Jauernik war auf kulinarischer Rundreise in die Welt der Craft-Biere und des bodenständig-mondänen Genießens.

Stadtboden

Krugergasse 8

1010 Wien

www.stadtboden.at