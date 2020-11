Home Spezial Stadtbummel mit: Dompfarrer Toni Faber.

Eine neue Sendung erwartet Sie am Samstag, 21. November im Programm von radio klassik Stephansdom. Der Stadtbummel. Michael Ausserer und Stefan Hauser sind mit für die erste Folge mit Dompfarrer Toni Faber am Stephansplatz und im Stephansdom unterwegs. Sie sprechen mit dem bekannten Seelsorger über sein tägliches Tun im Stephansdom, seine Berufung, seine Herausforderungen, die vielen Wiedereintritte, die im jährlich gelingen und über sein Skilehrersein in jungen Jahren.

