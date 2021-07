Home Aktuell 100. Geburtstag von Stanisław Lem.

In Polen wurde das Jahr 2021 aus Anlass des 100. Geburtstages von Stanisław Lem zum weltweiten Lem-Jahr erklärt. In diesem Zusammenhang bietet auch das Ponische Institut in Wien einige Aktivitäten. Staniswaw Lem war Philosoph, Essayist und Science-Fiction-Autor. Ein Visionär und Utopist, der seine Gegenwart mit scharfem intellektuellem Witz hinterfragte. Rafał Sobczak, Direktor des Polnischen Institutes in Wien, sowie Agata Zubel, Aleksander Nowak und Mikołaj Laskowski über ein Stanisław Lem gewidmetes Konzert am 30. Juli im Wiener Odeontheater. Ein Beitrag von Ursula Magnes.

(c) Polnisches Kulturinstitut in Wien: v. l. n. r. Mikołaj Laskowski, Agata Zubel, Aleksander Nowak