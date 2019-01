Home Rubato Stanisław Moniuszko…

Am vergangenen Wochenende wurde in Polen das Stanisław Moniuszko-Jahr eröffnet. Während so mancher in unseren Breiten die Frage stellen wird: „Moniuszko – wer??“, ist sein Status in Polen als Nationalkomponist unumstritten. Christoph Wellner war in Warschau, hat u.a. mit Operndirektor Waldemar Dąbrowski über Moniuszko gesprochen und besuchte eine konzertante Aufführung von Halka, der wohl bekanntesten Oper von Stanisław Moniuszko.

(c) moniuszko200.pl