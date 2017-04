Home Lebenswege Rebecca Horner & Andrey Kaydanovskiy

Das Starpaar:

Rebecca Horner und Andrey Kaydanovskiy erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, was es bedeutet gemeinsam zu arbeiten und über die wichtigsten Stationen im künstlerischen Dasein. Zudem sind die Beiden an der zweite Volksoper-Premiere 2017 (Freitag 28. April), maßgeblich beteiligt: Drei junge Choreografen aus der Kompanie: Andrey Kaydanovskiy („Der Feuervogel“), Eno Peci („Petruschka“), András Lukács („Movements to Stravinsky“) befassen sich mit Klassikern der Ballets Russes. Eine Sendung von Georg Gatnar.

Mit vier Jahren begann Rebecca Horner ihre Ballettausbildung im Performing Center Austria, wo sie 1995 für eine Hauptrolle beim Film entdeckt wurde. Weitere Filme sowie diverse Auftritte beim ORF folgten. Im Anschluss an ihre weitere Ausbildung an der Ballettschule der Wiener Staatsoper wurde sie 2007 an das Ballett der Wiener Staatsoper und Volksoper verpflichtet. Nach der Geburt ihrer Tochter 2011 kehrte sie 2012 zum Wiener Staatsballett zurück. 2015 wurde sie zur Halbsolistin ernannt. 2017 erfolgte ihr Avancement zur Solotänzerin.

Lebensgefährte Andrey Kaydanovskiy ist in Moskau geboren. Nach Beendigung seiner Ausbildung an der Bolschoi-Ballettakademie in Moskau, am Ballettkonservatorium in St. Pölten, an der John-Cranko-Ballettakademie in Stuttgart und an der Ballettschule der Wiener Staatsoper wurde er 2007 an das Ballett der Wiener Staatsoper und Volksoper engagiert. 2015 wurde er zum Halbsolisten ernannt. Zudem ist Andrey Kaydanovskiy ein international prämierter Choreograph:

Im Juni 2015 wurde er beim Choreographischen Wettbewerb im Rahmen des Internationalen Tanzfestivals TANZOLYMP mit dem Special Prize als „Best Dance Theatre Performer and Choreographer“ ausgezeichnet. Im März 2016 erhielt er den „Deutschen Tanzpreis 2016“ in der Kategorie „Zukunft“ als Choreograph. 2017 Nominierung für die Goldene Maske in Russland als bester zeitgenössischer Choreograph und bestes zeitgenössisches Stück.