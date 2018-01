Home Rubato Startenor der Habsburger

Kaum ein anderer Sänger wird in den Aufzeichnungen der Wiener Hofkapelle so häufig erwähnt wie Silvio Garghetti. Egal ob Fux, Bononcini oder Caldara, jeder Komponist von Rang widmete »Silvio« zahlreiche Arien, mit denen der Tenor die Herzen der erlesenen Publikumsgäste höherschlagen ließ. Lange forschte der Tenor Markus Miesenberger in den Archiven der Österreichischen Nationalbibliothek nach eben diesen Kompositionen und stellt nun eine Auswahl auf CD vor. Im Rubato-Studio bei Christoph Wellner gibt er einen Eindruck der hohen Gesangskunst des italienischen Startenors des Barocks.

Außerdem gibt es Auld lang syne zum 259. Geburtstag von Robert Burns anlässlich der Burns Night der Robert Burns Society Austria.

Und zum Abschluss der Sendung wird es nochmals „barock“. Christoph Wellner gibt eine Vorschau auf das Konzert der Accademia del Piacere mit Arcángel: Barockmusik der Kolonialzeit und Flamenco im Dialog!