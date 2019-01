Home Perspektiven Status Österreich.

Die Seele Österreichs in Daten, Zahlen und Kurven: Wie arbeiten, wie kommunizieren – wie leben wir? Wie ist die Stimmung im Land, ein Jahr nach dem Regierungsantritt von Türkis-Blau? Wie sicher fühlen wir uns, was erwarten wir von der Zukunft und wie viel haben wir für Fortschritt übrig?

Paul Eiselsberg, Senior Research Director des Markt- Forschungsinstitut IMAS International, hält dem Land auf Basis von Umfrageergebnissen einen Spiegel vor. Eine Sendung von Georg Gatnar.

DDr. Paul Eiselsberg, Jahrgang 1977, ist Senior Research Director und Prokurist am Markt- und Meinungs- Forschungsinstitut IMAS International in Linz. Als promovierter Jurist und Sozial- und Wirtschaftswissenschafter betreut er neben der gesellschaftspolitischen Forschung Unternehmen bei Positionierung und Image im In- und Ausland.

Er publiziert regelmäßig den IMAS-Report, der unter anderem Einkaufsverhalten, Wertewelten und Einstellungen der österreichischen Bevölkerung analysiert. Er unterrichtete unter anderem an der Johannes Kepler Universität Linz und an der Fachhochschule Oberösterreich.