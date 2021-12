Home Rubato Stefan Gottfried und Julius Cäsar.

Georg Friedrich Händel schuf Giulio Cesare in Egitto in den Jahren 1723/24 in London auf dem Zenit seines Erfolges als Komponist italienischer Opern. Die Uraufführung im King’s Theatre am Haymarket am 20. Februar 1724 war ein besonderer Triumph. Auch heute ist Giulio Cesare fester Bestandteil des Musiktheaterrepertoires. Das Theater an der Wien zeigt das Werk derzeit in der Inszenierung von Keith Warner mit Bejun Mehta und Louise Alder in den Rollen von Cäsar und Cleopatra. Der Concentus Musicus Wien wird von Ivor Bolton dirigiert, am Cembalo musiziert Stefan Gottfried. Er leitet seit dem Rücktritt und Ableben von Nikolaus Harnoncourt (zusammen mit Erich Höbarth und Andrea Bischof) das Ensemble und ist live zu Gast bei Marion Eigl.

(c) Peter Jakadofsky