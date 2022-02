Home Lebenswege Stefan Hainzl.

Über 2,5 Millionen Menschen leiden weltweit an Multipler Sklerose. Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch entzündliche, nicht ansteckende Erkrankung des zentralen Nervensystems, d.h. das gesamte Gehirn und Rückenmark können betroffen sein. Der langjährige Teamarzt der Nordischen Sportler des ÖSV, der Skispringer und Kombinierer erkrankte an MS. In der Sendung von Stefan Hauser erzählt er über die Diagnose, wie die Erkrankung sein Leben veränderte und mit welcher Methode er sich Besserung verschaffen konnte. Hainzl schildert in der Sendung über das Coimbra-Protokoll. Dieses Behandlungsprotokoll wird mit Ultrahochdosen-Vitamin-D bei Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose angewandt. Grundlage hierfür ist die Annahme, dass bei Autoimmunerkrankungen eine genetisch bedingte Vitamin-D-Resistenz vorliegt und die immunmodulatorische Wirkung von Vitamin D vermindert wird.

