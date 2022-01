Home Uncategorized Stefan Mickisch im Korngold.

Am Sonntag, 6. Februar ist an der Wiener Staatsoper die Wiederaufnahme der Oper Die Tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold geplant. Mit einer dreiteiligen Sendereihe erinnern wir an den außergewöhnlichen Künstler und Musikerklärer Stefan Mickisch, mit dem wir uns im April 2016 in seinem Haus in Schwandorf eingehend mit diesem Opernkosmos beschäftigt haben. Die 6-CD-Box erschien bei Fafnerfon, dem eigenen Label de Künstlers. Am 17. Ferbuar 2021 jährt sich sein erster Todestag.