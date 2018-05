Home Rubato Stefan Zenkl in Retz.

Das Hauptwerk beim Festival Retz Offene Grenzen (5. bis 22. Juli) ist dieses Jahr das szenische Oratorium Die Pilger von Johann Adolph Hasse. In einer Retzer Fassung nach Motiven von I Pellegrini al Sepolcro di Nostro Signore – erweitert und ergänzt mit Chören aus dem Requiem in Es-Dur und dem Miserere in c-moll. Den Guida singt in der Produktion Stefan Zenkl. Der österreichische Bariton ist live zu Gast im Studio bei Marion Eigl .