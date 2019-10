Home Aktuell Stephan-Rudas-Preis an Stefan Hauser verliehen

Am Dienstag, 8. Oktober 2019 erhielt der Leiter der Wortredaktion von radio klassik Stephansdom, Stefan Hauser im Wiener Rathaus den Stephan-Rudas-Preis für fundierte Berichterstattung über psychische Erkrankungen verliehen. Stefan Hauser erreichte den ersten Platz in der Kategorie Hörfunk/TV für einen Radiobeitrag über Angehörige von Suizidopfern.

Link zur ausgezeichneten Sendung aus der Reihe Passionswege: Leben mit dem Warum

Zum Inhalt der prämierten Sendung:

Nina Pointner und Erhard Jungnikl haben sich das Leben genommen. Stefan Hauser spricht mit dem ehemaligen Cheftrainer der österreichischen Skispringer Alexander Pointner über den Suizid seiner Tochter und mit Saskia Jungnikl, die jenen ihres Vaters bewältigen muß. Der Arzt und Psychotherapeut Gernot Sonneck kommt aus medizinischer Sicht auf Depression und Suizid zu sprechen.

Informationen zu Stephan Rudas:

Stephan Rudas (1944-2010) war ein österreichischer Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und langjähriger Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien (PSD). Stephan Rudas war maßgeblich an der Reform der Wiener Psychiatrie beteiligt und wird daher vielfach als „Vater der Psychiatriereform“ bezeichnet. Er hat sich Zeit seines Lebens um den Ausbau flächendeckender ambulanter Versorgungsstrukturen für psychisch Erkrankte bemüht. Es war ihm besonders wichtig, dass weder die Betroffenen noch deren Angehörige stigmatisiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.