Stift Lilienfeld entdecken.

Im östlichen Mostviertel, inmitten der Wälder des Traisentales liegt das Zisterzienserstift Lilienfeld. Gegründet wurde das Kloster im Jahr 1202 vom Babenberger Herzog Leopold VI. Vom Zisterzienserstift Heiligenkreuz aus wurde es besiedelt. „Ora et labora“ – die Zisterziensermönche des Stiftes Lilienfeld leben nach den Regeln des Heiligen Benedikt.

Von 8 bis 18 Uhr unternehmen wir am Mittwoch, 25. Mai, eine akustische Reise durch das Stift Lilienfeld.

Im Zentrum dieses Thementages steht außerdem Johann Ladislaus Pyrker. Einst ging er als Wanderbursche auf Reisen, später wurde er Abt des Stiftes Lilienfeld und danach einer der einflussreichsten Kirchenfürsten der Habsburger-Monarchie. Pyrker war ab 1821 Patriarch von Venedig. Er war zudem Kunst- und Literaturliebhaber, hat etwa Schubert oder Grillparzer gefördert und selbst leidenschaftlich gerne gedichtet. Zwei seiner Werke wurden von Franz Schubert vertont.

In diesem Jahr jährt sich Pyrkers Geburtstag zum 250. Mal. Im Stift Lilienfeld wird dem ehemaligen Abt noch bis ins nächste Jahr mit einer Jubiläumsausstellung und einem eigenen Musikprogramm gedacht. Am Freitag, 27. Mai, findet ein Festakt zu seinen Ehren statt: mit Ausstellungseröffnung (19 Uhr), einer Sonderbriefmarke sowie eines Sonderpoststempels (14.30 bis 18.30 Uhr) und einer Buchpräsentation (19 Uhr): Denn Abt Pius Maurer hat ein Buch über das abenteuerliche Leben des Johann Ladislaus Pyrker verfasst. „Der Patriarch – Die Abenteuer und Ereignisse im merkwürdigen Leben des Patriarch-Erzbischofs Johann Ladislaus Pyrker“, Be&Be Verlag. Ausgehend von der Autobiographie Pyrkers hat er 100 Anekdoten aus dessen Leben zusammengestellt. Am radio klassik Stephansdom-Thementag verrät er die ein oder andere Begebenheit.

Weiter Programmpunkte im Pyrker-Jubiläumsjahr des Stiftes Lilienfeld:

3. Juli, 19.30 Uhr: Kirchenmusikkonzert, Stiftsbasilika: Missa Solemnis in D-Dur, Op. 123, von Ludwig van Beethoven; ausgeführt durch das Ensemble Koinonia Wien, den Chorus Angelicus Varazdin und Mitwirkende aus der Region Lilienfeld

13. Juli, 19.30 Uhr: Liederabend, Dormitorium des Stiftes: Schubertiade mit Gesang, mit Klavier, Violine, Klarinette, Querflöte und Lyrik von Johann Ladislaus Pyrker

30. Oktober, 19.30 Uhr, Liederabend, Dormitorium des Stiftes: Schubertiade mit Vertonungen von Texten des Patriarch-Erzbischofs Johann Ladislaus Pyrker

2. November, 8 Uhr: feierliches Requiem, Stiftsbasilika: An diesem Tag vor 250 Jahren wurde Johann Ladislaus Pyrker geboren.