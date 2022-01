Home Rubato Stil erkennen.

In jeder Oper, bei fast jedem Orchesterkonzert stehe sie vorne und wedeln in der Luft: die Dirigentinnen und Dirigenten. Manche sind Stars, andere unbekannt- aber was machen sie dort eigentlich? Egal ob Sie Kenner oder ganz unbedarft sind- Professor Andreas Stoehr von der Musik und Kunst Universität Wien wird einige Geheimnisse lüften. Im Mittelpunkt steht Beethovens Pastorale in Aufnahmen von Weingartner, Furtwängler, Celibidache, Kleiber, Mackerras und Thielemann. Der Vergleich zeigt die verschiedenen Möglichkeiten dieses Meisterwerks und lässt Sie die persönliche Note beim Dirigieren erkennen. Natürlich dirigiert Andreas Stoehr auch selbst und spricht über sein aktuelles Konzert im Muth anlässlich 25 Jahre Mauthausen Komitee Österreich sowie das von ihm komponierte Album Emil Sinclairs Songbook.