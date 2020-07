Mit einer Sendung und Gedanken über die Stille in der Musik sowie in Lieblingswerken verabschiedet sich unser Klassik-Tjek in die Sommerpause. Hören sie Momente der Stille in Werken von Franz Schubert, Richard Wagners „Tristan“, in „Till Eulenspiegel“ von Richard Strauss, dem vierten Satz der „Pathétique“ von Peter Iljistch Tschaikowsky, der Violinsonate von Leoš Janáček, am Ende des ersten Satzes der 1. Symphonie von Gustav Mahler. Für einen Musiker sind auch Pausen Musik. Gerade darin wird sie hörbar. Fast ein Paradoxon. Wir hören nichts und gleichzeitig alles.

Einen schönen Sommer wünscht, „Ihr treuer Klassik-Tjek, Emmanuel Tjeknavorian“.