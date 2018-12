Home Perspektiven „Stille Nacht, heilige Nacht“. Das Geheimnis eines Liedes

Seit 200 Jahren berührt das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ die Gemüter. Wochenlang wird es in Einkaufzentren geträllert, trotzdem stehen wir am Heiligen Abend ehrfürchtig unter dem Baum und erheben unsere Stimme. Manchmal fließt eine Träne. Und selbst auf Menschen, die sich nicht mehr sehr an das Christentum gebunden fühlen, hat es seine Wirkung.

Das liegt an der Melodie, aber auch am Text. Er erzeugt Stimmungen, nach denen wir uns sehnen: „Alles schläft, einsam wacht… Schlafe in himmlischer Ruh‘!“ Kaum jemand, der nicht nach diesem Frieden dürstet. Das „traute Paar“ mit dem „holden Knaben im lockigen Haar“ lässt uns für den Moment die Gebrochenheit der Welt vergessen, auch dass Jesus an dieser Gebrochenheit stirbt.

Aber ist das nicht Kitsch?

Darüber hat radio klassik mit dem an der Universität Salzburg lehrenden Theologen Alexander Zerfass gesprochen.

Montag, 10. Dezember 2018, 17.30-17.55 Uhr

Eine Sendung von Stefanie Jeller.