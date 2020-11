Home Rubato Stimmen aus der Intendanz.

Wohin geht die Corona-Reise für die Kultur?

Robert Meyer von der Volksoper Wien schickt einen Wunsch ans Christkind und die Ouvertüre zur letzten erfolgten Premiere an der Volksoper- Mozarts Zauberflöte stand da auf dem Programm.

Michael Nemeth vom Musikverein für die Steiermark, dem Stefaniensaal Graz, wünscht sich Unterstützung von der Regierung. Dass das Publikum die Kultur in Graz auch stimmlich unterstützt, dafür liefert er Beweismaterial auf facebook! Und er plaudert über Facetten des Alltags ohne Planungssicherheit.

Vom Wünschen verabschiedet hat sich Florian Krumpöck vom kultur.sommer.semmering. Er strebt eine Klage an: die Schliessung der Theater will er rechtlich anfechten. Eine unabhängige Stellungnahme dazu gibt es vom Verfassungsjuristen Prof. Bernd-Christian Funk.

Hören Sie außerdem Updates vom Wiener Konzerthaus und dem Theater an der Wien.

Ich freue mich auf Sie! Herzlichst, Arabella Fenyves