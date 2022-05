Stimmungsimpressionisten.

Die Classic Week im Dorotheum bietet mit Gemälden Alter Meister und des 19. Jahrhunderts sowie Antiquitäten und Möbeln hochkarätige Objekte. Am 10. Mai kommen in der Auktion Gemälde des 19. Jahrhunderts in Museumsqualität unter den Hammer. Kunsthistorikerin Dimitra Reimüller spricht dieses Mal über ausgewählte Stücke von Eugen von Blaas, entführt in die Serenissima mit Venedig-Ansichten von Felix Ziem, Fausto Zonaro, Ludwig Mecklenburg, Tina Blau und Giovanni Grubas. Eine Besonderheit ist das Los Nr. 532 Die Rückführung des Leichnams von Kaiser Maximilian von Mexiko nach Triest am 15. Jänner 1868.

Emil Jakob Schindler (Wien 1842-1892 Westerland auf Sylt), Regenlandschaft, Öl auf Leinwand, 65 x 102 cm Schätzwert € 60.000 – 90.000 (c) Dorotheum