Strauss: Don Quixote, Till Eulenspiegel.

Interpreten: Queyras, Zimmermann, Gürzenich-Orchester Köln, François-Xavier Roth

Label: harmonia mundi

EAN: 5400863054922

Neben seiner Funktion als Chef des im Jahr 2003 gegründeten Originalklangensemble Les Siècles, ist François-Xavier Roth seit 2015 auch Gürzenich-Kapellmeister und Generalmusikdirektor der Stadt Köln. Auch dort leistet er Herausragendes, wie immer wieder auf CD nachzuhören ist. Jetzt mit Richard Strauss.

Die historischen Wurzeln des Kölner Gürzenich Orchesters reichen zurück bis zu den mittelalterlichen Ratsmusiken und den ersten festen Ensembles des Kölner Doms. Seit 1888 ist das Gürzenich-Orchester das Orchester der Stadt Köln. Seit der Eröffnung der Kölner Philharmonie 1986 außerdem eines der beiden dortigen Hausorchester. Ein Klangkörper also mit langer Tradition und reicher Geschichte, auch was den Bereich der Uraufführungen betrifft. Bedeutende Werke des romantischen Repertoires von Johannes Brahms und Gustav Mahler erlebten mit dem Gürzenich-Orchester ihre ersten Aufführungen und auch Richard Strauss hat sich bei den beiden Tondichtungen Don Quixote und Till Eulenspiegel auf die Qualitäten des Kölner Orchesters verlassen. Nach Mahler 3 und 5 setzt Chefdirigent François-Xavier Roth nun die Aufnahmereihe der Uraufführungsgeschichte mit diesen beiden Werken fort.

François-Xavier Roth, der für seine klare, transparente Klangsprache bekannt ist, bleibt auch bei Richard Strauss seinem Konzept treu. So wirken die beiden frühen Strauss’schen Opera locker, leicht in der Anmutung. Eine in unseren Wiener Breiten eher ungewohnte Ästhetik, denn auf den sonst oft gewohnten, saftig-dichten Streicherklang verzichtet Roth weitgehend. Das gibt aber auch den beiden geladenen Gastsolisten Jean-Guihen Queyras am Cello und der Bratschistin Tabea Zimmermann genug Raum und dynamische Freiheiten, sich als Don Quixote und Sancho Pansa zu entfalten. Quirlig, witzig, klanglich abwechslungsreich gelingen Till Eulenspiegels lustige Streiche und die Romanze in F-Dur für Violoncello und Orchester, wieder mit dem Solisten Jean-Guihen Queyras, rundet das Programm auf dieser durchwegs gelungenen CD ab. (mg)