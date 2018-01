Interpret: Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly

Label: DECCA

EAN: 028948325627

Die Idee eines eigenen Luzerner Festspielorchesters von Weltformat geht bereits auf Arturo Toscanini zurück, der im Jahr 1938 mit dem legendären «Concert de Gala» gefeierte Virtuosen ihrer Zeit zu einem Eliteklangkörper vereinte. 65 Jahre später riefen der Dirigent Claudio Abbado und Festspielintendant Michael Haefliger das LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA ins Leben, das sich im August 2003 erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. Seit 2016 ist mit Riccardo Chailly wiederum ein Italiener Chefdirigent dieses einzigartigen Orchesters. Auf unserer CD der Woche gibt es Musik von Strawinsky zu hören.

Es geschieht nach wie vor, dass auf diversen Dachböden oder in Archiven bisher verloren geglaubte Notenmanuskripte bedeutender Komponisten gefunden werden. Denken wir nur an das C-Dur Cellokonzert von Joseph Haydn, das erst 1961 in Prag wiederentdeckt wurde, und an viele andere kleinere Werke großer Meister. Zu einem der wichtigsten Funde des 21. Jahrhunderts kam es 2015 in Sankt Petersburg, als eine Bibliotheksangestellte bei Umzugsarbeiten auf Grund der Renovierung des dortigen Knservatoriums, mehr oder weniger zufällig auf das Orchesterstimmenmaterial von Igor Strawinskys Chant funèbre op.5 gestoßen ist. Die Aufregung war groß, die Begeisterung nach der Wiederaufführung unter Valery Gergiev im Dezember 2016 noch viel größer. Nun ist das Werk erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich, in der Weltersteinspielung mit dem Lucerne Festival Orchester unter Riccardo Chailly.

Seinem Lehrer Rimsky-Korsakov gewidmet, nimmt Strawinsky in seinem frühen op.5 schon diverse Einfälle und Ideen späterer Werke vorweg, in teils Wagnerscher Klangästhetik und doch an die Musik seiner Lehrer Glinka, Tschaikowsky und eben auch Rimsky-Korsakov angelehnt. Neben diesem instrumentalen Trauergesang lässt Riccardo Chailly auf der aktuellen CD mit weiteren frühen Orchesterwerken Strawinskys im wahrsten Sinne des Wortes Feuerwerke aufsteigen, mit Feux d’artifice, dem Scherzo fantastique und dem Frühlingsopfer, Le sacre du Printemps. Bei den drei Liedern aus Le Faune et la Bergère übernimmt die souveräne Sophie Koch die Gesangssoli. Ein beeindruckender Beweis, dass das Lucerne Festival Orchester, wenn auch „Projektorchester“, zu den besten Klangkörpern unserer Zeit gehört! (mg)