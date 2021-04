Home Rubato Spielen, singen und streamen.

„Musik aus schwierigen Zeiten, für schwierige Zeiten. Es gilt, die Herausforderung anzunehmen.“ Das sagt radio klassik Stephansdom Moderatorin und Sendungsgestalterin Arabella Fenyves über Ihr erstes Streaming-Konzert, das auf der Plattform www.konzertsaal.at am kommenden Freitag, 23. April 2021 Premiere feiert: Salonkonzert: Korngold-Chopin-Debussy. Ähnliches galt und gilt auch für die Wiener Philharmoniker. Sie haben trotzt der Pandemie alles daran gesetzt, spielen zu können. Zuletzt am vergangenen Sonntag im Großen Saal des Wiener Musikvereins. Franz Welser-Möst musizierte die zweite Symphonie von Franz Schubert und die selten live zu hörende Symphonia Domestica von Richard Strauss. Der auf die Frage, warum er sich schon wieder mit sich selbst beschäftige mit den kecken Worten antwortete: „Ich sehe nicht ein, warum ich keine Sinfonie auf mich selbst machen sollte. Ich finde mich ebenso interessant wie Napoleon und Alexander.“ Einem virtuellen Reality Check auf You Tube musste er sich noch nicht stellen. Musikchefin Ursula Magnes führt durch die Sendung.