Home News Wolfgang Struber wird neuer RTR-Geschäftsführer

Die vierköpfige Auswahlkommission hat „Radio Arabella“-Geschäftsführer Wolfgang Struber als besten von vier Kandidatinnen und Kandidaten bei den Hearings vergangene Woche gereiht.

Als besonders relevante Entscheidungskriterien werden von der Kommission Strubers langjährige Erfahrung als Geschäftsführer eines Medienunternehmens, umfassende kaufmännische Erfahrung sowie die ausgeprägte Fähigkeit, zwischen verschiedenen Interessensgruppen vermitteln zu können, hervorgestrichen. Medienministerin Susanne Raab folgt bei der Bestellung dem Vorschlag der Auswahlkommission.

Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) gratuliert Wolfgang Struber herzlich zu seiner Bestellung als Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR).

„Wolfgang Struber ist ein erfahrener Manager und ein ausgewiesener Medienexperte. Sein Fachwissen wird für die RTR und deren Arbeit sehr wertvoll sein. Wir sind froh, dass die Rundfunkbranche somit auch weiterhin auf ihn und seine Expertise zählen kann“, so VÖP-Vorsitzender Christian Stögmüller. „Die Rundfunkbranche befindet sich in einer äußerst herausfordernden Zeit. Es ist wichtig, dass wir gerade in dieser Situation auf die RTR als umsichtigen und ausgewogenen Begleiter zählen können. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit mit Wolfgang Struber, der schon bisher stark in digitalen Zukunftsthemen gedacht hat“, hält Markus Breitenecker, stellvertretender VÖP-Vorsitzender, fest. „Wolfgang Struber ist ausgezeichnet für diesen Job geeignet. Er bringt die Branchenkenntnis und persönliche Kompetenz mit, die notwendig sind, um nachhaltige und positive Impulse für die Branche zu setzen“, ergänzt Corinna Drumm, VÖP-Geschäftsführerin.