Seit 35 Jahren steht die südkoreanische Koloratursopranistin Sumi Jo auf der Bühne! Ihr beispiellose, internationale Karriere begann die zierliche Sängerin durch Herbert von Karajan. Durch ihn begann ihre Beziehung zu Wien– und daher wollte die Künstlerin ihr Jubiläum auch in Wien mit einem Konzert feiern. Der Abend im Goldenen Saal im Wiener Musikverein kann unter den gegenwärtigen Umständen nicht so unbeschwert stattfinden, wie sie es gerne hätte. Daher wurde er verschoben. Aber: 7 musikalische Gründe zum Feiern ihrer Karriere gibt es für Sie zu hören plus ein exklusives Interview mit der Künstlerin– feiern Sie mit!