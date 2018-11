Home Rubato Sumi Jo.

Sie kam, sah und sang: Die zierliche Operndiva mit der glockenhellen Stimme, einem frechem Sinn für Mode, und einer überdimensionalen Persönlichkeit beehrte Wien auch heuer mit einem Besuch. Sumi Jo engagiert sich bereits seit einigen Jahren für Kinder in Not und war Stargast bei der Charity Gala für UNICEF „Dreamland“, die vergangene Woche im Theater an der Wien über die Bühne ging. Das Theater öffnete seine Räumlichkeiten für den guten Zweck, Geiger Yury Revich lud im Sinne seiner Veranstaltungsreihe Friday Nights with Yury Revich prominente Freunde zum Gaudium des Publikums ein. Was eine gute Sängerin können muss, was ihr in Wien einmal misslungen ist und warum sie Andrea Bocelli schätzt, das alles verriet sie im Interview mit Arabella Fenyves.