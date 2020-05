Susi Stach unterrichtet seit mittlerweile 16 Jahren an der MUK. Die Studierenden sind begeistert von der engagierten Dozentin. Die wandelbare Schauspielerin ist gefragt in Film und Fernsehen (grandios ihre Frau Pudschedl in den Vorstadtweibern) und versteht es wie keine andere als Dialektcoach einen deutschen Kollegen akustisch in einen Österreicher zu verwandeln. Etwa Daniel Brühl in Niki Lauda im Film Rush. Als Interviewer fungierte coronabedingt Susi Stachs Mann, Schauspielkollege Karl Fischer.

