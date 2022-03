Sie war eine der ersten Soldatinnen im Land. 1998 ist die Ärztin Sylvia-Carolina Sperandio beim Panzeraufklärungsbataillon eingerückt. Ihre Karriere war die einer Exotin in einer männerdominierten Oranisation: Erste weibliche Offizierin, erste weibliche Kommandantin und nach mehreren Stationen leitet sie nun das gesamte militärische Gesundheitswesen des Österreichischen Bundesheeres. „Habt acht!“, „Rechts um!“, die militärischen Befehle sind für Männer und Frauen gleich. „Das erleichtert die Kommunikation im dienstlichen Bereich“, sagt die Heeressanitätschefin. Was sie auf ihrem Weg gelernt hat: Die Kommunikation unter Männern ist eine andere und nicht so persönlich gemeint, wie Frauen oft annehmen. Ihr Rat an junge Frauen: Immer bei der Sache bleiben!

Nebenbei führt Sylvia-Carolina Sperandio eine Praxis für Traditionell Chinesische Medizin.

